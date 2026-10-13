Sichuan EM Technology Aktie 12973010 / CNE1000013T3
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sichuan EM Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sichuan EM Technology wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,194 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 94,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Sichuan EM Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,753 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,300 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,88 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,16 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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