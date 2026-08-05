Erste Schätzungen: SICC A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SICC A stellt voraussichtlich am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass SICC A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,49 Prozent auf 445,6 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 382,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,381 CNY je Aktie, gegenüber -0,470 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch