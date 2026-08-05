SICC a Aktie 115696716 / CNE100005RH3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SICC A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SICC A stellt voraussichtlich am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten schätzen, dass SICC A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,49 Prozent auf 445,6 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 382,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,381 CNY je Aktie, gegenüber -0,470 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu SICC Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: SICC A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: SICC A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: SICC A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.03.26
|Ausblick: SICC A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.03.26
|Erste Schätzungen: SICC A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu SICC Co., Ltd. Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.