Erste Schätzungen: Shiseido stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shiseido wird sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 17,71 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shiseido ein EPS von -133,970 JPY je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 223,99 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 235,18 Milliarden JPY aus.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 114,85 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -101,830 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.018,19 Milliarden JPY, gegenüber 969,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch