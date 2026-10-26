Erste Schätzungen: Shiseido legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shiseido wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,112 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Shiseido nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 1,48 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,52 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,718 USD, gegenüber -0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 6,42 Milliarden USD im Vergleich zu 6,48 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch