Erste Schätzungen: Shin-Etsu Chemical gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Shin-Etsu Chemical lässt sich voraussichtlich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shin-Etsu Chemical die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 81,54 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shin-Etsu Chemical noch 70,13 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Shin-Etsu Chemical 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 706,08 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shin-Etsu Chemical 655,97 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 300,46 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 252,69 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.790,81 Milliarden JPY, gegenüber 2.573,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch