Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9307 0.1%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’192 -0.1%  Bitcoin 69’696 0.4%  Dollar 0.8307 0.0%  Öl 103.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Idorsia-Aktie: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Franken stabil, Risiken steigen: Das bewegt den Devisenmarkt
lastminute-Aktie im Fokus: Neuer Finanzchef übernimmt im November
Goldpreis profitiert von fallendem Ölpreis - doch neue Gefahren lauern
Nordex-Aktie legt zu: Auftragseingang im dritten Quartal fast 30 Prozent höher
Suche...
ETF Sparplan

Shimano Aktie 784523 / JP3358000002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shimano präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shimano
100.60 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Shimano wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 122,99 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shimano 138,26 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Shimano nach den Prognosen von 5 Analysten 118,89 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 113,61 Milliarden JPY umgesetzt worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 569,94 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 388,17 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 488,38 Milliarden JPY, gegenüber 466,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!