Erste Schätzungen: Shimamura stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shimamura wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.10.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 220,08 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shimamura 232,71 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 149,94 Milliarden JPY – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shimamura 142,05 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1006,16 JPY, gegenüber 964,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 604,22 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 583,62 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch