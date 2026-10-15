Shikoku Electric Power Aktie 763260 / JP3350800003
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Shikoku Electric Power veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Shikoku Electric Power präsentiert in der voraussichtlich am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 113,40 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shikoku Electric Power noch ein Gewinn pro Aktie von 167,00 JPY in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 275,20 Milliarden JPY – ein Plus von 31,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shikoku Electric Power 209,23 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 197,28 JPY aus. Im Vorjahr waren 247,27 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 897,25 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 761,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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