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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sherwin-Williams mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sherwin-Williams
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Sherwin-Williams wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,69 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,35 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,63 Prozent auf 6,78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sherwin-Williams noch 6,36 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,10 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,26 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 25,13 Milliarden USD, gegenüber 23,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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