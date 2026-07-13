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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sherwin-Williams informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sherwin-Williams
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Sherwin-Williams präsentiert voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,52 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sherwin-Williams nach den Prognosen von 15 Analysten 6,61 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,31 Milliarden USD umgesetzt worden.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,74 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 10,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 24,73 Milliarden USD, gegenüber 23,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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