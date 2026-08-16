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Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory Aktie 264261 / CNE000000DH5

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16.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory
126.55 CNY 3.46%
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Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory wird voraussichtlich am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,68 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory noch 1,52 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 2,00 Prozent auf 7,59 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,48 CNY, gegenüber 10,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 37,16 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,91 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

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