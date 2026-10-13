Erste Schätzungen: Shanghai V-Test Semiconductor Tech A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai V-Test Semiconductor Tech A öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,670 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,680 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 45,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 651,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 448,3 Millionen CNY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,45 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,04 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,50 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 1,57 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch