Shanghai United Imaging Healthcare a Aktie 120772784 / CNE100005PN5
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai United Imaging Healthcare A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai United Imaging Healthcare A präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,357 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 138,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shanghai United Imaging Healthcare A 0,150 CNY je Aktie vermeldete.
Shanghai United Imaging Healthcare A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,34 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,65 CNY aus. Im Vorjahr waren 2,28 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 16,56 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 13,76 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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