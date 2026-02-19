Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Shanghai Putailai New Energy Technology A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Putailai New Energy Technology a
28.52 CNY 0.85%
Shanghai Putailai New Energy Technology A wird voraussichtlich am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,315 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shanghai Putailai New Energy Technology A einen Verlust von -0,020 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 10,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,61 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Shanghai Putailai New Energy Technology A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,97 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,560 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 15,29 Milliarden CNY, gegenüber 13,40 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

