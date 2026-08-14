Erste Schätzungen: Shanghai Pudong Development Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Pudong Development Bank lässt sich voraussichtlich am 29.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai Pudong Development Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Shanghai Pudong Development Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,380 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 47,20 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 42,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shanghai Pudong Development Bank einen Umsatz von 82,50 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,52 CNY, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 179,46 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 325,31 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch