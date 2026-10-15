Shanghai Pharmaceuticals Aktie 12966330 / CNE1000012B3
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Shanghai Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shanghai Pharmaceuticals präsentiert in der voraussichtlich am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,255 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 HKD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 75,76 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 80,29 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,67 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 296,50 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 306,98 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.ch
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