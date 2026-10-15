Shanghai Pharmaceuticals a Aktie 263517 / CNE000000C82
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Shanghai Pharmaceuticals A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shanghai Pharmaceuticals A wird sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,255 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shanghai Pharmaceuticals A einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 75,76 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,48 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 CNY, gegenüber 1,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 296,50 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 283,06 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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