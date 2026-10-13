Shanghai Moons' Electric Aktie 36473757 / CNE100002RN8
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai Moons Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shanghai Moons Electric lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,100 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Moons Electric noch 0,050 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 888,8 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 22,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 728,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,273 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,150 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 3,24 Milliarden CNY, gegenüber 2,75 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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