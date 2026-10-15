Erste Schätzungen: Shanghai M&G Stationery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai M&G Stationery stellt voraussichtlich am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,420 CNY. Dies würde einer Verringerung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shanghai M&G Stationery 0,430 CNY je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 3,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,77 Milliarden CNY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,54 CNY je Aktie, gegenüber 1,43 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 26,73 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 25,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch