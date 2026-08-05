Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Jahwa United stellt voraussichtlich am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,105 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shanghai Jahwa United einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shanghai Jahwa United in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,01 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,558 CNY im Vergleich zu 0,400 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 7,07 Milliarden CNY, gegenüber 6,28 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch