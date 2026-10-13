Shanghai Jahwa United Aktie 1196357 / CNE0000017K5
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shanghai Jahwa United gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,019 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,60 Milliarden CNY – ein Plus von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Jahwa United 1,48 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,627 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,400 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,00 Milliarden CNY, gegenüber 6,28 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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