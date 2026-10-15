Erste Schätzungen: Shanghai International Port (Group) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai International Port (Group) wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,153 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai International Port (Group) ein EPS von 0,140 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Shanghai International Port (Group) nach den Prognosen von 2 Analysten 10,70 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,38 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,636 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,580 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 43,23 Milliarden CNY, gegenüber 39,50 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch