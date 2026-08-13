Shanghai International Port Aktie 2769014 / CNE0000013N8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai International Port (Group) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shanghai International Port (Group) äussert sich voraussichtlich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,151 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Shanghai International Port (Group) mit einem Umsatz von insgesamt 10,31 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,62 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,607 CNY, gegenüber 0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 42,31 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,50 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shanghai International Port (Group) Co Ltd
Analysen zu Shanghai International Port (Group) Co Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.