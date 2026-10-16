Erste Schätzungen: Shanghai Friendess Electronics Technology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Friendess Electronics Technology A lädt voraussichtlich am 31.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,805 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Friendess Electronics Technology A 0,660 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Shanghai Friendess Electronics Technology A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 634,8 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shanghai Friendess Electronics Technology A 516,1 Millionen CNY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,43 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 2,76 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,71 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,17 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch