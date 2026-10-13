Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie 923472 / CNE000000X38
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,350 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 CNY erwirtschaftet wurden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 3,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,88 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,27 Milliarden CNY aus.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,45 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,27 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 42,94 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 41,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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