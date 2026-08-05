Erste Schätzungen: Shanghai Baosight Software zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Baosight Software wird voraussichtlich am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,100 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Baosight Software ein EPS von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 10,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 2,39 Milliarden CNY gegenüber 2,18 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,510 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,460 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,92 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,93 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.ch