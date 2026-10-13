Erste Schätzungen: Shanghai Baosight Software präsentiert Quartalsergebnisse

Shanghai Baosight Software wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Shanghai Baosight Software im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 23,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 2,88 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,590 CNY je Aktie, gegenüber 0,460 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 12,55 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 10,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch