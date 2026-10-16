Shandong Dacheng Pesticide Aktie 162552 / CNE000000JF6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shandong Dacheng Pesticide mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shandong Dacheng Pesticide veröffentlicht voraussichtlich am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,005 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,39 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Shandong Dacheng Pesticide für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,61 Milliarden CNY aus.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,663 CNY je Aktie, gegenüber 0,240 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 6,84 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 5,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shandong Dacheng Pesticide Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Shandong Dacheng Pesticide mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.08.26
|Milkground and DKSH Hong Kong Announce Strategic Partnership to Bring Cheese Products to Hong Kong (EQS Group)
|
21.08.26
|Ausblick: Shandong Dacheng Pesticide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.26
|Erste Schätzungen: Shandong Dacheng Pesticide veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Shandong Dacheng Pesticide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)