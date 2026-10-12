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Seven Hills Realty Trust Registered Shs Aktie 114068654 / US81784E1010

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Seven Hills Realty Trust Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Seven Hills Realty Trust Registered Shs
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Seven Hills Realty Trust Registered wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,240 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,230 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 38,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,965 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 34,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 58,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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