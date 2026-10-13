Erste Schätzungen: ServiceNow informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ServiceNow veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

39 Analysten schätzen im Schnitt, dass ServiceNow im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll ServiceNow nach den Prognosen von 36 Analysten 4,09 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,41 Milliarden USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 45 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,07 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,67 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 45 Analysten durchschnittlich auf 16,21 Milliarden USD, gegenüber 13,28 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch