Erste Schätzungen: SentinelOne A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SentinelOne A wird sich voraussichtlich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Schnitt gehen 33 Analysten von einem Gewinn von 0,071 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll SentinelOne A nach den Prognosen von 31 Analysten 290,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 242,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 33 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,349 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 32 Analysten durchschnittlich auf 1,20 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch