Sensys Gatso Group AB Registered Shs Aktie 127708288 / SE0020356244
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sensys Gatso Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sensys Gatso Group Registered präsentiert voraussichtlich am 20.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,600 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,770 SEK je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sensys Gatso Group Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 185,0 Millionen SEK im Vergleich zu 204,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,29 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,420 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 777,3 Millionen SEK, gegenüber 719,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensys Gatso Group AB Registered Shs
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Sensys Gatso Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Sensys Gatso Group Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Sensys Gatso Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Sensys Gatso Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Sensys Gatso Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Sensys Gatso Group AB Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.