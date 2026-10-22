Sempra Aktie 837438 / US8168511090
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sempra informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sempra lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sempra die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,22 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sempra 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,05 Prozent auf 3,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sempra noch 3,18 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,13 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,75 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,59 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,71 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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