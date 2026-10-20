Erste Schätzungen: SelectQuote stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SelectQuote lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,320 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,48 Prozent auf 277,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte SelectQuote noch 328,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,345 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch