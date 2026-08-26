Sekisui House Aktie 1224573 / US8160783077
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sekisui House stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sekisui House äussert sich voraussichtlich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,537 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,16 Prozent auf 6,85 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, gegenüber 2,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 26,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sekisui House Ltd (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sekisui House stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.06.26
|Ausblick: Sekisui House präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.05.26
|Erste Schätzungen: Sekisui House stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Sekisui House präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Sekisui House Ltd (spons. ADRs)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX starten kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer ruhigen Eröffnung. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.