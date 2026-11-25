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25.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sekisui House mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sekisui House wird sich voraussichtlich am 10.12.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals äussern.
3 Analysten schätzen, dass Sekisui House für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 77,79 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 70,13 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 23,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.140,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 920,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 346,04 JPY, gegenüber 358,07 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 4.247,67 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.197,92 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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