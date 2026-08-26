Erste Schätzungen: Sekisui House informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sekisui House veröffentlicht voraussichtlich am 10.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 86,66 JPY gegenüber 105,27 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1.104,32 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.121,36 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 338,82 JPY, gegenüber 358,07 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 4.301,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.197,92 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch