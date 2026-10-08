SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: SECURITAS AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SECURITAS AB stellt voraussichtlich am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass SECURITAS AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,43 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,09 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,54 Prozent auf 38,31 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte SECURITAS AB noch 38,52 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,86 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 8,93 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 151,66 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 155,11 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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