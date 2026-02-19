Erste Schätzungen: Sectra Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sectra Registered B stellt voraussichtlich am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,610 SEK. Dies würde einer Verringerung von 55,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sectra Registered B 1,37 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 890,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 848,4 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 SEK im Vergleich zu 2,92 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 3,51 Milliarden SEK, gegenüber 3,24 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch