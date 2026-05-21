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Sectra AB Registered b Aktie 138742727 / SE0022419784

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21.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sectra Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sectra AB Registered b
25.04 EUR 4.25%
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Sectra Registered B wird sich voraussichtlich am 05.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,873 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,680 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 862,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 914,1 Millionen SEK umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,09 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,92 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,22 Milliarden SEK, gegenüber 3,24 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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