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Seacoast Banking Aktie 23022914 / US8117078019

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Seacoast Banking gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Seacoast Banking
31.75 USD -0.39%
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Seacoast Banking wird voraussichtlich am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Seacoast Banking im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,652 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,420 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,65 Prozent auf 216,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Seacoast Banking noch 226,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD im Vergleich zu 1,57 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 850,2 Millionen USD, gegenüber 935,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

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