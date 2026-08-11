SeaBird Exploration Aktie 10856053 / CY0101162119
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SeaBird Exploration stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SeaBird Exploration präsentiert voraussichtlich am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,035 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,090 NOK erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 69,8 Millionen USD für SeaBird Exploration, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 490,7 Millionen NOK erzielt wurde.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,128 USD, gegenüber 0,540 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 270,6 Millionen USD im Vergleich zu 2,21 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu SeaBird Exploration PLC
|
06:21
|Erste Schätzungen: SeaBird Exploration stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: SeaBird Exploration präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: SeaBird Exploration zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SeaBird Exploration PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.