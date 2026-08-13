Erste Schätzungen: SDIC Power A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SDIC Power A wird voraussichtlich am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,235 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,90 Prozent erhöht. Damals waren 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 9,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,28 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei SDIC Power A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,49 Milliarden CNY aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,914 CNY, gegenüber 0,920 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 54,13 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,52 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch