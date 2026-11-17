Scotiabank (Bank of Nova Scotia) lädt voraussichtlich am 02.12.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2026 endete.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,70 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 42,55 Prozent auf 10,35 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Scotiabank (Bank of Nova Scotia) noch 18,01 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,54 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,84 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 40,65 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 72,22 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net