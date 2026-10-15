SCOR Aktie 2844943 / FR0010411983
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: SCOR SE Prov Regpt mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SCOR SE Prov Regpt lädt voraussichtlich am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,929 EUR gegenüber 1,22 EUR im Vorjahresquartal.
SCOR SE Prov Regpt soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,71 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,95 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 EUR im Vergleich zu 4,76 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 15,41 Milliarden EUR, gegenüber 16,25 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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