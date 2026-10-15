Scor Aktie 532546 / US80917Q1067
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Scor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Scor gibt voraussichtlich am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,105 USD. Das entspräche einer Verringerung von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,140 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Scor in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,19 Milliarden USD im Vergleich zu 4,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,478 USD im Vergleich zu 0,540 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 17,71 Milliarden USD, gegenüber 18,34 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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