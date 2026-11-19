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19.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Science Applications International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Science Applications International lädt voraussichtlich am 03.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,35 USD gegenüber 1,69 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,59 Prozent auf 1,82 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,82 USD, gegenüber 7,70 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 7,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,26 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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