Scholastic Aktie 968733 / US8070661058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Scholastic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Scholastic wird voraussichtlich am 24.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -3,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,820 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 224,7 Millionen USD gegenüber 225,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,40 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,61 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,34 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Scholastic Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: Scholastic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Scholastic stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Scholastic stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: Scholastic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Scholastic Corp
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt wird zur Wochenmitte schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne grosse Ausschläge.