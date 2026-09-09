Erste Schätzungen: Scholastic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Scholastic wird voraussichtlich am 24.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -3,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,820 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 224,7 Millionen USD gegenüber 225,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,40 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,61 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,34 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch