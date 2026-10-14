Schneider Nationa b Aktie 35155097 / US80689H1023
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Schneider National B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Schneider National B lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,296 USD. Dies würde einem Zuwachs von 169,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Schneider National B 0,110 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,58 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,590 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,12 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,67 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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