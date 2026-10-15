Scatec Solar ASA Aktie 25445654 / NO0010715139
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Scatec Solar ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Scatec Solar ASA äussert sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,80 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 NOK je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Scatec Solar ASA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 935,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,01 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 6,15 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,44 Milliarden NOK, gegenüber 3,63 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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